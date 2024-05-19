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D'OLIVA КРЕМ ДЛЯ РУК 100 мл - Львів (99263) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 55 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
192,76
Економія: -3,48 грн
189,28 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
142,67
Економія: -9,15 грн
133,52 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
156,34 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
195,10 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
127,63
Економія: -6,11 грн
121,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
139,70
Економія: -6,18 грн
133,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (2)
141,21
Економія: -7,69 грн
133,52 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (1)
191,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
128,04
Економія: -4,84 грн
123,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (2)
139,64
Економія: -6,12 грн
133,52 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: упаковка (1)
203,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (2)
139,42
Економія: -5,90 грн
133,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (1)
142,47
Економія: -8,95 грн
133,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (1)
127,29
Економія: -4,09 грн
123,20 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кульпарківська, 35
Всього: упаковка (1)
203,24 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Окуневського, 3
Всього: упаковка (1)
203,20 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 4
Всього: упаковка (1)
201,20 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Замарстинівська, 122
Всього: упаковка (1)
203,24 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Медведецького, 29
Всього: упаковка (1)
143,44 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
139,10
Економія: -5,58 грн
133,52 грн