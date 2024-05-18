Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби по догляду за шкірою рукD'OLIVA КРЕМ ДЛЯ РУКЦіни в аптеках

D'OLIVA КРЕМ ДЛЯ РУК 100 мл - Харків (99263) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
139,77
Економія: -6,25 грн
133,52 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
137,66
Економія: -4,14 грн
133,52 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (3)
139,93
Економія: -6,41 грн
133,52 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (1)
138,33
Економія: -4,81 грн
133,52 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (1)
141,32
Економія: -7,80 грн
133,52 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Всього: упаковка (2)
137,58
Економія: -4,06 грн
133,52 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
142,51
Економія: -8,99 грн
133,52 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
125,91
Економія: -5,78 грн
120,13 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (1)
142,52
Економія: -9,00 грн
133,52 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
138,21
Економія: -4,69 грн
133,52 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Старицького, 16
Всього: упаковка (1)
138,95
Економія: -5,43 грн
133,52 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 179
Всього: упаковка (1)
137,83
Економія: -4,31 грн
133,52 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 5
Всього: упаковка (1)
139,70
Економія: -6,18 грн
133,52 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (1)
141,69
Економія: -8,17 грн
133,52 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
Всього: упаковка (2)
140,44
Економія: -6,92 грн
133,52 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Валентинівська, 18-А
Всього: упаковка (1)
127,71
Економія: -4,51 грн
123,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, просп. Слави, 1
Всього: упаковка (1)
142,52
Економія: -9,00 грн
133,52 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
Всього: упаковка (1)
136,23
Економія: -7,75 грн
128,48 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, шосе Салтівське, 145
Всього: упаковка (1)
140,30
Економія: -6,78 грн
133,52 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (1)
121,23
Економія: -3,71 грн
117,52 грн