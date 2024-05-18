Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломДезодорантиДезодорантиAGRADO Дезодорант-антиперспірантЦіни в аптеках

AGRADO Дезодорант-антиперспірант роликовий 50 мл шипшина - Харків (867291) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 44 аптеках
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (2)
99,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
60,90 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (3)
99,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
77,33 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
61,28 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
60,84 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Всього: упаковка (3)
99,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
78,11 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
77,49 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (1)
77,51 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (2)
78,03 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (2)
61,55 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Літературна, 5
Всього: упаковка (3)
99,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Культури, 8
Всього: упаковка (2)
99,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Незалежності, 7
Всього: упаковка (2)
99,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Москалівська, 61
Всього: упаковка (3)
99,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Науки, 12
Всього: упаковка (3)
99,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
77,59 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (2)
60,32 грн