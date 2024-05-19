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AGRADO Дезодорант-антиперспірант роликовий 50 мл захист і догляд - Київ (867290) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 119 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
77,24 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (4)
77,18 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (6)
99,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
77,48 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (2)
99,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 38
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (2)
99,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 45
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Гончара Олеся / Кониського Олександра, 88/2
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 21
Всього: упаковка (2)
99,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 37/20
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Константинівська / Ярославська, 15/23
Всього: упаковка (2)
99,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коновальця Євгена, 33/1
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Оленівська, 34
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 101
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
77,44 грн