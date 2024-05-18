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AGRADO Дезодорант-антиперспірант роликовий 50 мл захист і догляд - Дніпро (Дніпропетровськ) (867290) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (2)
99,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Вернадського, 17
Всього: упаковка (2)
99,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Паршина, 16-Б
Всього: упаковка (2)
99,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
Всього: упаковка (2)
77,50 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 82-Б
Всього: упаковка (2)
99,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 54
Всього: упаковка (2)
99,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Семафорна, 26
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 23
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кремінна, 9
Всього: упаковка (2)
99,00 грн
В інших містах:
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новоолександрівка, вул. Гагаріна, 2-Е
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Підгородне, вул. Центральна, 2
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Підгородне, вул. Центральна, 48-А
Всього: упаковка (2)
99,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
60,79 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (2)
61,27 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 18-Д
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 18-Л
Всього: упаковка (1)
99,00 грн