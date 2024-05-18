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AGRADO Дезодорант-антиперспірант спрей 150 мл pure trendy - Харків (867289) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
101,31 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
101,35 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (3)
129,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
77,10 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
129,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
101,14 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (3)
79,14 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (3)
80,04 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Всього: упаковка (3)
129,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
102,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
101,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (2)
101,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (2)
73,21 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (2)
80,11 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Всього: упаковка (3)
129,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (3)
129,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Культури, 8
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Незалежності, 7
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Науки, 12
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (2)
100,94 грн