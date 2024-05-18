Всі аптеки України
Косметичні засобиЗахисні засобиСонцезахисні і протиопікові коштиЗасоби після засмаги і протиопіковіБАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ЗАСМАГИ "ПАНТЕНОЛ-ACTIVE"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ЗАСМАГИ "ПАНТЕНОЛ-ACTIVE" 160 мл - Харків (162714) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2)
94,87
Економія: -9,22 грн
85,65 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
95,89
Економія: -11,98 грн
83,91 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
94,75
Економія: -12,87 грн
81,88 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
96,00
Економія: -16,12 грн
79,88 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (2)
96,66
Економія: -14,78 грн
81,88 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (3)
96,00
Економія: -8,51 грн
87,49 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (2)
95,92
Економія: -15,78 грн
80,14 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
96,24
Економія: -10,59 грн
85,65 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Всього: упаковка (3)
94,38
Економія: -8,00 грн
86,38 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дерев'янка, 56
Всього: упаковка (1)
95,61
Економія: -15,47 грн
80,14 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 179
Всього: упаковка (1)
94,87
Економія: -11,42 грн
83,45 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (1)
96,48
Економія: -11,57 грн
84,91 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
Всього: упаковка (1)
97,55
Економія: -12,27 грн
85,28 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (2)
97,21
Економія: -14,59 грн
82,62 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
Всього: упаковка (2)
96,34
Економія: -8,31 грн
88,03 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 307
Всього: упаковка (2)
96,60
Економія: -12,14 грн
84,46 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
Всього: упаковка (2)
95,19
Економія: -15,05 грн
80,14 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Героїв Праці, 20/321-Б
Всього: упаковка (1)
96,88
Економія: -8,20 грн
88,68 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, шосе Салтівське, 145
Всього: упаковка (2)
96,25
Економія: -12,16 грн
84,09 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Героїв Праці, 34
Всього: упаковка (1)
95,82
Економія: -15,94 грн
79,88 грн