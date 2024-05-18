Всі аптеки України
Косметичні засобиЗахисні засобиСонцезахисні і протиопікові коштиЗасоби після засмаги і протиопіковіБАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ЗАСМАГИ "ПАНТЕНОЛ-ACTIVE"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ЗАСМАГИ "ПАНТЕНОЛ-ACTIVE" 160 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (162714) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
96,46
Економія: -14,21 грн
82,25 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (2)
96,50
Економія: -10,21 грн
86,29 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (2)
94,74
Економія: -9,18 грн
85,56 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
108,03
Економія: -11,88 грн
96,15 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (2)
97,89
Економія: -15,64 грн
82,25 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
Всього: упаковка (1)
76,13 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
98,16
Економія: -15,27 грн
82,89 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (1)
95,66
Економія: -6,52 грн
89,14 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (2)
97,25
Економія: -10,13 грн
87,12 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (2)
95,47
Економія: -7,52 грн
87,95 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
Всього: упаковка (2)
96,87
Економія: -12,87 грн
84,00 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Всього: упаковка (1)
96,37
Економія: -8,05 грн
88,32 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 20-А
Всього: упаковка (3)
97,66
Економія: -10,17 грн
87,49 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 102
Всього: упаковка (2)
94,68
Економія: -6,00 грн
88,68 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (2)
76,13 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 110
Всього: упаковка (1)
87,41
Економія: -5,89 грн
81,52 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
95,92
Економія: -14,40 грн
81,52 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (3)
76,13 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
Всього: упаковка (1)
76,13 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
Всього: упаковка (1)
94,85
Економія: -5,25 грн
89,60 грн