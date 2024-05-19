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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "NIVEA" 4.8 г "Інтенсивний захист" - Львів (172001) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Суботівська, 2-А
Всього: упаковка (1)
116,20 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Патона, 2/7
Всього: упаковка (1)
126,40 грн
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Стрийська, 113-Д
Всього: упаковка (1)
110,60 грн
В інших містах:
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Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 36
Всього: упаковка (1)
103,80 грн
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Червоноград, вул. Сокальська, 12
Всього: упаковка (1)
129,80 грн
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Дрогобич, вул. Самбірська, 78
Всього: упаковка (1)
124,10 грн
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Радехів, вул. Львівська, 1
Всього: упаковка (1)
118,50 грн
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Самбір, вул. Перемишльська, 3
Всього: упаковка (1)
112,90 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Пушкіна, 1
Всього: упаковка (3)
106,41 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Басараб Ольги, 16
Всього: упаковка (2)
101,46 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 2/4
Всього: упаковка (1)
107,16 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Успенська, 3-А
Всього: упаковка (1)
107,16 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Г
Всього: упаковка (1)
107,16 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горохів, вул. Шевченка, 7
Всього: упаковка (1)
87,40 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Іваничі, вул. Грушевського, 25
Всього: упаковка (1)
107,16 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Радивилів, вул. Четвертного, 5-С
Всього: упаковка (2)
101,88 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:15
Нововолинськ, вул. Шахтарська, 1
Всього: упаковка (1)
106,41 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, м-н 5-й, 9
Всього: упаковка (1)
107,16 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Локачі, вул. Миру, 14
Всього: упаковка (1)
106,41 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Локачі, вул. Степова, 8-А
Всього: упаковка (1)
106,41 грн