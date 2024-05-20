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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "П'ЯВКА ТА СОФОРА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "П'ЯВКА ТА СОФОРА" 75 мл - Одеса (134192) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 39 аптеках
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
96,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (1)
89,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: упаковка (2)
91,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
89,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (2)
89,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, перех. Соборна / Садова, 2/20
Всього: упаковка (2)
94,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (2)
98,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
88,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 68
Всього: упаковка (2)
95,84 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
89,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
Всього: упаковка (1)
100,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
Всього: упаковка (2)
80,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 125/3
Всього: упаковка (1)
91,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Катерининська, 48
Всього: упаковка (1)
88,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Польська, 14
Всього: упаковка (2)
95,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Велика Арнаутська / Канатна, 6/58
Всього: упаковка (1)
91,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (3)
98,10 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Всього: упаковка (4)
93,99
Економія: -12,34 грн
81,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Сегедська, 13
Всього: упаковка (2)
102,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (2)
92,69 грн