Всі аптеки України
Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "П'ЯВКА ТА СОФОРА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "П'ЯВКА ТА СОФОРА" 75 мл - Львів (134192) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
119,50
Економія: -37,85 грн
81,65 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
106,99
Економія: -25,34 грн
81,65 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 26 хв
Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 1
Всього: упаковка (2)
90,28 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 26 хв
Соснівка, вул. Галицька, 6
Всього: упаковка (1)
108,50
Економія: -26,85 грн
81,65 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Пушкіна, 1
Всього: упаковка (1)
108,50
Економія: -26,85 грн
81,65 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Ленкавського, 8-Б
Всього: упаковка (2)
90,50 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Саксаганського Панаса, 2
Всього: упаковка (2)
89,75 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, бульв. Торосевича, 5
Всього: упаковка (1)
90,34 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Борислав, вул. Міцкевича, 3-А
Всього: упаковка (1)
90,46 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 24
Всього: упаковка (2)
90,27 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 1
Всього: упаковка (2)
90,03 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Добромиль, пл. Ринок, 11
Всього: упаковка (2)
89,34 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Турка, пл. Ринок, 26
Всього: упаковка (2)
90,34 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Локачі, вул. Степова, 8-А
Всього: упаковка (3)
90,50 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, бульв. Південний, 20
Всього: упаковка (1)
90,07 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
90,18 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 70
Всього: упаковка (2)
89,56 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 20
Всього: упаковка (2)
89,78 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременець, вул. Дубенська, 128
Всього: упаковка (2)
89,50 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Сверстюка Євгена, 1
Всього: упаковка (1)
89,89 грн