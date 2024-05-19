БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "П'ЯВКА ТА СОФОРА" 75 мл - Київ (134192) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 84 аптеках
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Київ, вул. Хрещатик, 13
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Фармація
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
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Київ, вул. Спаська, 5
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Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
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Київ, вул. Велика Васильківська, 81
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Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
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Київ, вул. Ісаакяна, 2
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Київ, вул. Липківського Василя, 24-А
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Київ, вул. Липківського Василя, 25
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Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 36
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 21
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 16-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Русанівська / Русанівський, 8/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А