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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ ГІГІЄНІЧНИЙ "УНІВЕРСАЛЬНИЙ" 4.6 г - Харків (58820) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 345 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (4)
47,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
40,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (3)
50,19
Економія: -9,63 грн
40,56 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (15)
47,07 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (6)
47,03 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (7)
47,27 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (4)
50,73
Економія: -11,99 грн
38,74 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (3)
47,13 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (5)
47,29 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (4)
46,95 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
47,31 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (5)
47,09 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (6)
47,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
50,66
Економія: -9,24 грн
41,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (4)
47,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (7)
47,38 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (6)
47,04 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (8)
47,25 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (3)
41,53 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: упаковка (6)
47,40 грн