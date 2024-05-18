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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ ГІГІЄНІЧНИЙ "ВІД ТРІЩИН ТА ЗАСТУДИ НА ГУБАХ" 4.6 г - Харків (58819) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 334 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (7)
47,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
40,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (3)
50,19
Економія: -12,11 грн
38,08 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (11)
47,14 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (8)
47,16 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (7)
47,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (3)
50,73
Економія: -12,65 грн
38,08 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (3)
47,12 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (10)
46,88 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (9)
47,41 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (10)
47,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (10)
47,42 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (7)
47,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (3)
50,66
Економія: -11,83 грн
38,83 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (3)
46,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (9)
46,84 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (10)
46,92 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (8)
47,12 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (2)
41,53 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: упаковка (6)
47,19 грн