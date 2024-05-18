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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "NIVEA" 4.8 г "Ніжне зволожнення" - Харків (103720) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сарни, вул. Широка, 34
Всього: упаковка (1)
106,41 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Дубровиця, вул. Миру, 3
Всього: упаковка (1)
71,53 грн
Еко аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Воїнів-Афганців, 2
Всього: упаковка (1)
107,16 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Демидівка, вул. Миру, 44-Б
Всього: упаковка (1)
106,41 грн
Еко аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 19
Всього: упаковка (1)
106,41 грн
Еко аптека
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Золочів, вул. Пушкіна, 1
Всього: упаковка (2)
106,41 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-И
Всього: упаковка (1)
107,16 грн
Волиньфарм
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Зачинено
Локачі, вул. Франка Івана, 19
Всього: упаковка (1)
111,72 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Нововолинськ, бульв. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
107,16 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом