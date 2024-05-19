Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за губамиБАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ ГІГІЄНІЧНИЙ "ДОБРА ФЕЯ"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ ГІГІЄНІЧНИЙ "ДОБРА ФЕЯ" 4.6 г - Львів (58818) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 100 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
40,62 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (3)
43,22
Економія: -4,02 грн
39,20 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
39,37 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
39,77 грн
Swiss pharmacy
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (3)
36,94 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (5)
49,20
Економія: -9,52 грн
39,68 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (4)
50,70
Економія: -11,41 грн
39,29 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
39,77 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
51,25
Економія: -11,53 грн
39,72 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (1)
51,70 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Всього: упаковка (1)
56,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
50,36
Економія: -3,45 грн
46,91 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (10)
40,32 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: упаковка (1)
39,77 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
Всього: упаковка (1)
40,62 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Ужгородська, 1
Всього: упаковка (1)
56,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (4)
50,68
Економія: -10,16 грн
40,52 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (1)
42,20 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: упаковка (1)
55,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
Всього: упаковка (1)
40,62 грн