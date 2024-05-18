Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за губамиБАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ ГІГІЄНІЧНИЙ "ДОБРА ФЕЯ"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ ГІГІЄНІЧНИЙ "ДОБРА ФЕЯ" 4.6 г - Харків (58818) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 329 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (3)
40,96 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
39,77 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (3)
33,47
Економія: -1,15 грн
32,32 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (6)
40,29 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (3)
39,72 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (3)
38,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (4)
50,73
Економія: -11,94 грн
38,79 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (2)
42,14 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (6)
40,38 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
40,63 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (5)
40,40 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (6)
40,99 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (3)
46,68 грн
Економна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
40,32 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
50,66
Економія: -10,49 грн
40,17 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (3)
41,02 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (6)
46,72 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (6)
39,50 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (3)
47,09 грн
Економна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (2)
41,53 грн