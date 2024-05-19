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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАІНВЕЛЬ МОБІЛ ГЕЛЬЦіни в аптеках

БАІНВЕЛЬ МОБІЛ ГЕЛЬ 50 мл - Львів (179226) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 42 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (2)
151,65
Економія: -20,46 грн
131,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
133,67 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
144,50 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
144,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (2)
133,79 грн
Swiss pharmacy
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
156,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
144,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
144,50 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
146,93
Економія: -7,04 грн
139,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
144,50 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
144,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
144,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
144,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
133,64 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
168,99
Економія: -33,21 грн
135,78 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
144,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
159,59
Економія: -17,74 грн
141,85 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
144,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
144,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
144,50 грн