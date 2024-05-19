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АТОДЕРМ ЖИВИЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 40 мл - Львів (113994) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 77 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
299,93 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
365,94
Економія: -4,58 грн
361,36 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
341,07
Економія: -21,87 грн
319,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
299,24 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
281,51 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
335,26
Економія: -16,06 грн
319,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
415,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
333,98
Економія: -14,78 грн
319,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
281,51 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
405,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
405,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (6)
405,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
299,24 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
405,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
405,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
337,59
Економія: -18,39 грн
319,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (2)
405,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
281,51 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (3)
281,51 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (4)
405,00 грн