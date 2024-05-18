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АТОДЕРМ ЖИВИЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 40 мл - Харків (113994) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 55 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
299,24 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (3)
386,23 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
384,54 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
348,89 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
363,55 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
386,99 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
313,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
381,76 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
386,55 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (3)
359,25 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
359,65 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
351,47 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
360,69 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
362,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
383,89 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
299,24 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (2)
385,55 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (2)
386,66 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
382,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Всього: упаковка (1)
299,93 грн