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АНТГЕЛІОС СОНЦЕЗАХИСНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ДО СОЛНЦЯ ШКІРИ SPF30 тм "La Roche Posay" 200 мл - Одеса (154000) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
883,73
Економія: -103,97 грн
779,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
830,42
Економія: -80,01 грн
750,41 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (4)
887,70
Економія: -153,51 грн
734,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
826,16
Економія: -118,41 грн
707,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Канатна, 72
Всього: упаковка (2)
870,15
Економія: -87,01 грн
783,14 грн
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 16/1
Всього: упаковка (3)
823,00
Економія: -55,22 грн
767,78 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 49
Всього: упаковка (1)
870,31
Економія: -68,60 грн
801,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (2)
885,50
Економія: -112,49 грн
773,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (1)
881,96
Економія: -122,45 грн
759,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (3)
892,09
Економія: -122,45 грн
769,64 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14/13
Всього: упаковка (1)
889,72
Економія: -116,71 грн
773,01 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 63-А
Всього: упаковка (2)
893,27
Економія: -113,51 грн
779,76 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (3)
843,75
Економія: -25,31 грн
818,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 100/1
Всього: упаковка (6)
872,51
Економія: -135,79 грн
736,72 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
Всього: упаковка (3)
886,60
Економія: -152,41 грн
734,19 грн
В інших містах:
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Крижанівка, вул. Палія Семена, 99-Б
Всього: упаковка (1)
833,07
Економія: -82,91 грн
750,16 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Чорноморськ, просп. Миру, 37
Всього: упаковка (4)
871,24
Економія: -104,98 грн
766,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Роздільна, вул. Привокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
869,55
Економія: -99,91 грн
769,64 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
Всього: упаковка (1)
844,17
Економія: -154,59 грн
689,58 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Макарова Адмірала, 58-А
Всього: упаковка (5)
840,53
Економія: -150,95 грн
689,58 грн