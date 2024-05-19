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АНТГЕЛІОС СОНЦЕЗАХИСНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ДО СОЛНЦЯ ШКІРИ SPF30 тм "La Roche Posay" 200 мл - Львів (154000) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 72 аптеках
Аптека копійка
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
901,71
Економія: -93,25 грн
808,46 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (3)
787,95 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (4)
787,95 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
821,33
Економія: -53,55 грн
767,78 грн
Аптека низьких цін
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Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (3)
882,97
Економія: -103,21 грн
779,76 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (2)
787,95 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
862,99
Економія: -174,49 грн
688,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
812,99
Економія: -124,49 грн
688,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
877,99
Економія: -189,49 грн
688,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (5)
787,95 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
Всього: упаковка (1)
787,95 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (3)
795,99
Економія: -107,49 грн
688,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (2)
892,51
Економія: -98,40 грн
794,11 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (3)
787,95 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (3)
787,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (2)
877,07
Економія: -56,80 грн
820,27 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (1)
787,95 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (2)
877,99
Економія: -189,49 грн
688,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 8
Всього: упаковка (3)
686,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (3)
882,55
Економія: -74,09 грн
808,46 грн