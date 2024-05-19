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АНТГЕЛІОС СОНЦЕЗАХИСНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ДО СОЛНЦЯ ШКІРИ SPF30 тм "La Roche Posay" 200 мл - Київ (154000) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 110 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
845,99
Економія: -157,49 грн
688,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
862,99
Економія: -174,49 грн
688,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
815,73
Економія: -126,15 грн
689,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (3)
843,46
Економія: -153,88 грн
689,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
825,45
Економія: -135,87 грн
689,58 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (10)
843,75
Економія: -25,31 грн
818,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (2)
834,53
Економія: -144,95 грн
689,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
884,24
Економія: -56,37 грн
827,87 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (2)
812,99
Економія: -124,49 грн
688,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (2)
812,99
Економія: -124,49 грн
688,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
889,72
Економія: -133,59 грн
756,13 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (4)
789,55
Економія: -23,69 грн
765,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
Всього: упаковка (2)
862,99
Економія: -174,49 грн
688,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (1)
882,38
Економія: -116,12 грн
766,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (2)
889,47
Економія: -152,75 грн
736,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
891,16
Економія: -154,44 грн
736,72 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (4)
843,75
Економія: -25,31 грн
818,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (3)
824,18
Економія: -136,97 грн
687,21 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (3)
843,75
Економія: -25,31 грн
818,44 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Всього: упаковка (3)
843,75
Економія: -25,31 грн
818,44 грн