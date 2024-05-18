Всі аптеки України
Косметичні засобиЗахисні засобиСонцезахисні і протиопікові коштиСонцезахисні засобиСонцезахисні засоби для тілаАНТГЕЛІОС СОНЦЕЗАХИСНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ДО СОЛНЦЯ ШКІРИ SPF30 тм "La Roche Posay"Ціни в аптеках

АНТГЕЛІОС СОНЦЕЗАХИСНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ДО СОЛНЦЯ ШКІРИ SPF30 тм "La Roche Posay" 200 мл - Харків (154000) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
826,41
Економія: -92,21 грн
734,20 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
814,39
Економія: -103,48 грн
710,91 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
827,35
Економія: -138,15 грн
689,20 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (2)
825,13
Економія: -71,57 грн
753,56 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
824,42
Економія: -134,84 грн
689,58 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (1)
883,31
Економія: -70,63 грн
812,68 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
840,14
Економія: -79,89 грн
760,25 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
831,13
Економія: -70,46 грн
760,67 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
843,06
Економія: -113,19 грн
729,87 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 179
Всього: упаковка (1)
871,16
Економія: -77,05 грн
794,11 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (2)
831,54
Економія: -98,92 грн
732,62 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
Всього: упаковка (1)
840,77
Економія: -104,99 грн
735,78 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (2)
837,77
Економія: -124,10 грн
713,67 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
Всього: упаковка (2)
814,96
Економія: -90,24 грн
724,72 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, проїзд Стадіонний, 11
Всього: упаковка (1)
758,99
Економія: -70,49 грн
688,50 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, шосе Салтівське, 155/93
Всього: упаковка (1)
827,99
Економія: -123,79 грн
704,20 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (1)
836,43
Економія: -103,81 грн
732,62 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
830,11
Економія: -97,08 грн
733,03 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
840,69
Економія: -126,62 грн
714,07 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
710,51 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 14 хв
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Всього: упаковка (1)
813,54
Економія: -63,55 грн
749,99 грн