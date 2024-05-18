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АНТГЕЛІОС СОНЦЕЗАХИСНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ДО СОЛНЦЯ ШКІРИ SPF30 тм "La Roche Posay" 200 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (154000) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
885,76
Економія: -129,63 грн
756,13 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (6)
814,39
Економія: -124,81 грн
689,58 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (3)
824,42
Економія: -122,99 грн
701,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
Всього: упаковка (1)
870,99
Економія: -47,34 грн
823,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
Всього: упаковка (3)
833,98
Економія: -126,23 грн
707,75 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
886,10
Економія: -99,59 грн
786,51 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
Всього: упаковка (2)
812,99
Економія: -124,49 грн
688,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
Всього: упаковка (4)
827,18
Економія: -63,35 грн
763,83 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
888,20
Економія: -75,52 грн
812,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 113
Всього: упаковка (1)
843,06
Економія: -138,47 грн
704,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 123
Всього: упаковка (1)
869,89
Економія: -113,76 грн
756,13 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 74-К
Всього: упаковка (1)
841,88
Економія: -115,17 грн
726,71 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всього: упаковка (2)
827,42
Економія: -77,01 грн
750,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 31
Всього: упаковка (1)
892,76
Економія: -91,05 грн
801,71 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
Всього: упаковка (1)
822,84
Економія: -133,26 грн
689,58 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
834,06
Економія: -77,34 грн
756,72 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (1)
825,68
Економія: -102,13 грн
723,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Миру, 63-А
Всього: упаковка (2)
874,28
Економія: -76,79 грн
797,49 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 3
Всього: упаковка (1)
818,89
Економія: -82,70 грн
736,19 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 19
Всього: упаковка (1)
841,32
Економія: -108,29 грн
733,03 грн