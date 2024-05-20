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АНТГЕЛІОС ДЕРМО-ПЕДІАТРІКС - СОНЦЕЗАХИСНЕ МОЛОЧКО З ТЕХНОЛОГІЄЮ НАНЕСЕННЯ НА ВОЛОГУ ШКІРУ "La Roche Posay" SPF-50+ 250 мл для чутливої шкіри дітей - Одеса (443407) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (2)
952,67 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
924,50
Економія: -97,29 грн
827,21 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (1)
924,68
Економія: -133,66 грн
791,02 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (2)
947,45 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (1)
941,63
Економія: -136,49 грн
805,14 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
956,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Канатна, 72
Всього: упаковка (1)
910,29
Економія: -91,02 грн
819,27 грн
Роза
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (2)
954,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 49
Всього: упаковка (1)
910,46
Економія: -71,77 грн
838,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Армійська, 4
Всього: упаковка (1)
916,55
Економія: -58,44 грн
858,11 грн
Єлизавета
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Довженка Олександра, 3
Всього: упаковка (1)
954,70 грн
Глорія
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Фонтанська, 15-А
Всього: упаковка (1)
954,70 грн
Валерія
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 13
Всього: упаковка (1)
954,70 грн
Шампань
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, просп. Шевченка, 10/1
Всього: упаковка (3)
954,70 грн
Віталіна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 31
Всього: упаковка (1)
954,70 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (3)
954,70 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Адміральський, 1-В
Всього: упаковка (1)
939,07
Економія: -140,99 грн
798,08 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
922,82
Економія: -80,60 грн
842,22 грн
Аркадія
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Черняховського, 24
Всього: упаковка (1)
954,70 грн
Азалія
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Комарова Космонавта, 6
Всього: упаковка (1)
954,70 грн