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АНТГЕЛІОС ДЕРМО-ПЕДІАТРІКС - СОНЦЕЗАХИСНЕ МОЛОЧКО З ТЕХНОЛОГІЄЮ НАНЕСЕННЯ НА ВОЛОГУ ШКІРУ "La Roche Posay" SPF-50+ 250 мл для чутливої шкіри дітей - Львів (443407) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 19
Всього: упаковка (1)
824,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (1)
986,25
Економія: -197,25 грн
789,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (3)
986,25
Економія: -197,25 грн
789,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (1)
986,25
Економія: -197,25 грн
789,00 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Яворів, вул. Тичини, 3
Всього: упаковка (2)
986,25
Економія: -197,25 грн
789,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Червоноград, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (2)
986,25
Економія: -197,25 грн
789,00 грн
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Всього: упаковка (2)
986,25
Економія: -197,25 грн
789,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Цілодобово
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (2)
986,25
Економія: -197,25 грн
789,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (1)
947,65 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
870,46
Економія: -2,62 грн
867,84 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 67
Всього: упаковка (1)
880,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Луцьк, просп. Волі, 5/1
Всього: упаковка (1)
948,94 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Воловець, вул. Карпатська, 48
Всього: упаковка (1)
951,27 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Луцьк, пл. Привокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
950,77 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Луцьк, просп. Соборності, 38
Всього: упаковка (1)
956,39 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Всього: упаковка (2)
955,48 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Луцьк, вул. Конякіна, 7-А
Всього: упаковка (1)
880,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 135
Всього: упаковка (1)
929,09
Економія: -63,03 грн
866,06 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Рівне, вул. Соборна, 192-Д
Всього: упаковка (2)
949,85 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Рівне, вул. Соборна, 96
Всього: упаковка (2)
880,00 грн