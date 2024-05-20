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АНТГЕЛІОС ДЕРМО-ПЕДІАТРІКС СОНЦЕЗАХИСНЕ МОЛОЧКО SPF50+ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ НЕМОВЛЯТ тм "La Roche Posay" 50 мл - Одеса (385596) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 44 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
772,73
Економія: -125,57 грн
647,16 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (2)
674,62 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
772,73
Економія: -143,76 грн
628,97 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (4)
776,20
Економія: -147,74 грн
628,46 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Всього: упаковка (1)
772,95
Економія: -144,49 грн
628,46 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (4)
664,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (4)
771,77
Економія: -164,81 грн
606,96 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
695,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Канатна, 72
Всього: упаковка (1)
760,85
Економія: -120,88 грн
639,97 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 57
Всього: упаковка (1)
776,05
Економія: -128,60 грн
647,45 грн
Мишель
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Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 49
Всього: упаковка (2)
719,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 16/1
Всього: упаковка (2)
768,82
Економія: -71,12 грн
697,70 грн
Роза
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (6)
719,90 грн
Агата
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, просп. Шевченка, 6/2
Всього: упаковка (1)
719,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 49
Всього: упаковка (1)
761,00
Економія: -107,27 грн
653,73 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Армійська, 4
Всього: упаковка (2)
766,09
Економія: -111,87 грн
654,22 грн
Афіна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Шевченка, 8-В
Всього: упаковка (1)
674,20 грн
Єлизавета
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Довженка Олександра, 3
Всього: упаковка (1)
719,90 грн
Валерія
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 13
Всього: упаковка (2)
719,90 грн
Шампань
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, просп. Шевченка, 10/1
Всього: упаковка (1)
719,90 грн