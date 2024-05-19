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АНТГЕЛІОС ДЕРМО-ПЕДІАТРІКС СОНЦЕЗАХИСНЕ МОЛОЧКО SPF50+ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ НЕМОВЛЯТ тм "La Roche Posay" 50 мл - Львів (385596) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
788,45
Економія: -158,63 грн
629,82 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (3)
707,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
772,06
Економія: -142,58 грн
629,48 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (4)
707,15 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
720,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стара, 1
Всього: упаковка (1)
707,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (3)
780,40
Економія: -156,29 грн
624,11 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
707,15 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (3)
707,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (2)
766,90
Економія: -84,01 грн
682,89 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (2)
707,15 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 8
Всього: упаковка (3)
707,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (3)
771,70
Економія: -141,56 грн
630,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (1)
770,52
Економія: -140,46 грн
630,06 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 181
Всього: упаковка (1)
707,15 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Тершаківців, 1
Всього: упаковка (2)
707,15 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Пекарська, 33
Всього: упаковка (2)
707,15 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 57-А
Всього: упаковка (1)
707,15 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 55
Всього: упаковка (1)
707,15 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (1)
780,62
Економія: -145,20 грн
635,42 грн