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АНТГЕЛІОС ДЕРМО-ПЕДІАТРІКС - СОНЦЕЗАХИСНИЙ СПРЕЙ "La Roche Posay" SPF-50+ 200 мл для чутливої шкіри дітей - Львів (164861) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 66 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (5)
1002,15
Економія: -95,20 грн
906,95 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
810,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (5)
879,83
Економія: -99,47 грн
780,36 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
810,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
810,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (7)
810,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
810,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (2)
810,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (7)
877,70
Економія: -96,76 грн
780,94 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (6)
810,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (7)
834,56
Економія: -54,04 грн
780,52 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (3)
810,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (7)
852,22
Економія: -71,55 грн
780,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (1)
831,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Львів, вул. Руставелі Шота, 44
Всього: упаковка (1)
810,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (7)
979,36
Економія: -59,28 грн
920,08 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 84
Всього: упаковка (2)
810,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Залізнична, 7
Всього: упаковка (2)
810,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Яблонської Софії, 8
Всього: упаковка (3)
810,00 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (2)
810,00 грн