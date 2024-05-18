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АКВАПорін НАСИЧЕНИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ ТМ "EUCERIN" денний 50 мл для сухої та чутливої шкіри - Дніпро (Дніпропетровськ) (360536) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (1)
636,56 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
Всього: упаковка (2)
679,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (3)
679,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 111
Всього: упаковка (1)
529,68 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 35
Всього: упаковка (2)
679,00 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 41-Б
Всього: упаковка (1)
529,68 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 34
Всього: упаковка (2)
636,83 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
635,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 17
Всього: упаковка (1)
528,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (2)
638,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 34
Всього: упаковка (1)
528,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (1)
529,68 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
679,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
679,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (2)
633,53 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кобеляки, вул. Мільйонна, 16/2
Всього: упаковка (1)
561,50 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Лозова, вул. Павлоградська, 37
Всього: упаковка (2)
646,95 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Горішні Плавні, вул. Миру, 9
Всього: упаковка (2)
679,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
Всього: упаковка (1)
451,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Головка, 15
Всього: упаковка (1)
529,68 грн