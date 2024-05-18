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АВЕН ЛОСЬЙОН МІЦЕЛЯРНИЙ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ І ЗНЯТТЯ МАКІЯЖУ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ, СХИЛЬНОЇ ДО ПОЧЕРВОНІННЯ 200 мл - Харків (164548) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
424,27
Економія: -26,75 грн
397,52 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Полтава, вул. Європейська, 21
Всього: упаковка (1)
413,50
Економія: -15,98 грн
397,52 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
422,37
Економія: -24,85 грн
397,52 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (2)
516,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (3)
516,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (2)
516,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
409,84
Економія: -12,32 грн
397,52 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
417,40
Економія: -19,88 грн
397,52 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (1)
386,12
Економія: -22,20 грн
363,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (1)
415,85
Економія: -18,33 грн
397,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
412,11
Економія: -14,59 грн
397,52 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тростянецька, 47
Всього: упаковка (1)
417,28
Економія: -19,76 грн
397,52 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (2)
516,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хоткевича Гната, 1-В
Всього: упаковка (3)
516,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Русової Софії, 3
Всього: упаковка (1)
424,83
Економія: -27,31 грн
397,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Чавдар Єлизавети, 14
Всього: упаковка (1)
417,56
Економія: -20,04 грн
397,52 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 22/20
Всього: упаковка (1)
343,44
Економія: -12,32 грн
331,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Срібнокільська, 22
Всього: упаковка (1)
380,01
Економія: -16,09 грн
363,92 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Урлівська, 23
Всього: упаковка (1)
375,20
Економія: -11,28 грн
363,92 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
Всього: упаковка (2)
516,00 грн