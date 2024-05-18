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Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяТермальна вода, освіжаючий спрей, міцелярний лосьонАВЕН ЛОСЬЙОН МІЦЕЛЯРНИЙ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ І ЗНЯТТЯ МАКІЯЖУ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ, СХИЛЬНОЇ ДО ПОЧЕРВОНІННЯЦіни в аптеках

АВЕН ЛОСЬЙОН МІЦЕЛЯРНИЙ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ І ЗНЯТТЯ МАКІЯЖУ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ, СХИЛЬНОЇ ДО ПОЧЕРВОНІННЯ 200 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (164548) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
412,07
Економія: -14,55 грн
397,52 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
415,61
Економія: -18,09 грн
397,52 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (2)
516,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (3)
516,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (2)
516,00 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Європейська, 21
Всього: упаковка (1)
414,65
Економія: -17,13 грн
397,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
378,86
Економія: -16,56 грн
362,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
410,80
Економія: -13,28 грн
397,52 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (1)
378,37
Економія: -14,45 грн
363,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (1)
422,96
Економія: -25,44 грн
397,52 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
413,42
Економія: -15,90 грн
397,52 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
455,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Русової Софії, 3
Всього: упаковка (1)
411,19
Економія: -13,67 грн
397,52 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (2)
516,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тростянецька, 47
Всього: упаковка (1)
417,87
Економія: -20,35 грн
397,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чавдар Єлизавети, 14
Всього: упаковка (1)
422,72
Економія: -25,20 грн
397,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Срібнокільська, 22
Всього: упаковка (1)
375,38
Економія: -11,46 грн
363,92 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
Всього: упаковка (2)
516,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 22/20
Всього: упаковка (1)
350,92
Економія: -19,80 грн
331,12 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Урлівська, 23
Всього: упаковка (1)
376,58
Економія: -12,66 грн
363,92 грн