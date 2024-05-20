Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за ділянкою навколо очейАВЕН КРЕМ ЗАСПОКОЮЮЧИЙ ДЛЯ НІЖНОЇ ШКІРИ НАВКОЛО ОЧЕЙЦіни в аптеках

АВЕН КРЕМ ЗАСПОКОЮЮЧИЙ ДЛЯ НІЖНОЇ ШКІРИ НАВКОЛО ОЧЕЙ 10 мл - Одеса (130257) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (3)
533,32 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (2)
485,06
Економія: -21,86 грн
463,20 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (1)
533,19 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 08 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
484,46
Економія: -21,26 грн
463,20 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
532,53 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
486,04
Економія: -22,84 грн
463,20 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (2)
540,09 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/2
Всього: упаковка (1)
480,94
Економія: -17,74 грн
463,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
481,91
Економія: -18,71 грн
463,20 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
411,43
Економія: -17,83 грн
393,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Черняховського, 1
Всього: упаковка (2)
482,38
Економія: -19,18 грн
463,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (1)
484,09
Економія: -20,89 грн
463,20 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (2)
602,20
Економія: -18,07 грн
584,13 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
489,65
Економія: -26,45 грн
463,20 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Всього: упаковка (2)
549,50 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
540,90 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
602,20
Економія: -18,07 грн
584,13 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (3)
489,28
Економія: -26,08 грн
463,20 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 37
Всього: упаковка (1)
478,21
Економія: -15,01 грн
463,20 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (2)
554,16 грн