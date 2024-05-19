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АВЕН КРЕМ ЗАСПОКОЮЮЧИЙ ДЛЯ НІЖНОЇ ШКІРИ НАВКОЛО ОЧЕЙ 10 мл - Львів (130257) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (1)
602,20
Економія: -18,07 грн
584,13 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
602,20
Економія: -18,07 грн
584,13 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (1)
602,20
Економія: -18,07 грн
584,13 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (1)
602,20
Економія: -18,07 грн
584,13 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (2)
478,72
Економія: -15,52 грн
463,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 105
Всього: упаковка (1)
488,86
Економія: -25,66 грн
463,20 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Замарстинівська, 127
Всього: упаковка (1)
567,80 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Любінська, 104
Всього: упаковка (1)
556,20 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Наукова, 47
Всього: упаковка (1)
591,60 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 360
Всього: упаковка (1)
507,30 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Яворів, вул. Тичини, 3
Всього: упаковка (1)
561,60
Економія: -16,85 грн
544,75 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Червоноград, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (1)
602,20
Економія: -18,07 грн
584,13 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Всього: упаковка (1)
602,20
Економія: -18,07 грн
584,13 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1)
522,96 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (2)
565,54 грн
Біла ромашка
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Відчинено Цілодобово
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (1)
561,60
Економія: -16,85 грн
544,75 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 190
Всього: упаковка (1)
561,60
Економія: -16,85 грн
544,75 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Всього: упаковка (1)
483,91
Економія: -20,71 грн
463,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
525,89 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Лесі Українки, 61
Всього: упаковка (1)
490,99 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Луцьк, вул. Липинського, 7
Всього: упаковка (1)
490,99 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 22-Б
Всього: упаковка (1)
561,60
Економія: -16,85 грн
544,75 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Всього: упаковка (1)
571,93 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чортків, вул. Бандери Степана, 11
Всього: упаковка (1)
457,92 грн