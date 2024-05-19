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АВЕН КРЕМ ЗАСПОКОЮЮЧИЙ ДЛЯ НІЖНОЇ ШКІРИ НАВКОЛО ОЧЕЙ 10 мл - Київ (130257) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 127 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
574,12 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
522,06 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
523,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
446,97
Економія: -28,65 грн
418,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
490,07
Економія: -26,87 грн
463,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
488,26
Економія: -25,06 грн
463,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
485,34
Економія: -22,14 грн
463,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
482,33
Економія: -19,13 грн
463,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (1)
480,76
Економія: -17,56 грн
463,20 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (1)
602,20
Економія: -18,07 грн
584,13 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
Всього: упаковка (1)
457,92 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Всього: упаковка (2)
457,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (1)
485,71
Економія: -22,51 грн
463,20 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (3)
490,99 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
490,99 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Жилянська, 69/71
Всього: упаковка (1)
505,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
489,14
Економія: -25,94 грн
463,20 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
602,20
Економія: -18,07 грн
584,13 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
Всього: упаковка (1)
480,82 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
602,20
Економія: -18,07 грн
584,13 грн