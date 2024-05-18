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АВЕН КРЕМ ЗАСПОКОЮЮЧИЙ ДЛЯ НІЖНОЇ ШКІРИ НАВКОЛО ОЧЕЙ 10 мл - Харків (130257) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
561,27 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
555,63 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
559,08 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
557,62 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
475,72 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
532,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
559,51 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (4)
533,08 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (2)
537,28 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
520,95 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
536,27 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
503,71 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
536,55 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (2)
520,21 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (2)
555,27 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (2)
555,27 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
560,52 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
561,32 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
560,29 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
515,54 грн