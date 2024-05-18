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АВЕН КРЕМ ЗАСПОКОЮЮЧИЙ ДЛЯ НІЖНОЇ ШКІРИ НАВКОЛО ОЧЕЙ 10 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (130257) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
480,15
Економія: -16,95 грн
463,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
493,86
Економія: -30,66 грн
463,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (1)
490,99 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
Всього: упаковка (1)
490,99 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Всього: упаковка (1)
490,99 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
Всього: упаковка (1)
457,92 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Всього: упаковка (2)
490,99 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
484,28
Економія: -21,08 грн
463,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
494,37
Економія: -31,17 грн
463,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
522,34 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (2)
540,09 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (2)
564,64 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5
Всього: упаковка (1)
490,99 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
481,40
Економія: -18,20 грн
463,20 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
Всього: упаковка (1)
505,72 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
518,86 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (1)
554,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (3)
487,38
Економія: -24,18 грн
463,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
481,31
Економія: -18,11 грн
463,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (1)
568,00 грн