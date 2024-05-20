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АВЕН "КОЛД КРЕМ" БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ З КОЛД КРЕМОМ ДЛЯ СУХОЇ ТА ДУЖЕ СУХОЇ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ 4 г - Одеса (50303) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (2)
293,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
236,72
Економія: -11,12 грн
225,60 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Юності, 20/73
Всього: упаковка (2)
293,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Юності, 18
Всього: упаковка (2)
293,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
Всього: упаковка (1)
237,26
Економія: -11,66 грн
225,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
Всього: упаковка (1)
237,76
Економія: -12,16 грн
225,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (2)
293,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (1)
293,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б
Всього: упаковка (1)
293,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (1)
293,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (3)
293,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (1)
232,84
Економія: -7,24 грн
225,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 48
Всього: упаковка (1)
293,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
Всього: упаковка (5)
293,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 6
Всього: упаковка (1)
240,56
Економія: -14,96 грн
225,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (2)
293,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Голосіївський, 58-А
Всього: упаковка (2)
293,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 14-А
Всього: упаковка (1)
234,58
Економія: -8,98 грн
225,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 152-А
Всього: упаковка (1)
235,08
Економія: -9,48 грн
225,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 116
Всього: упаковка (1)
293,00 грн