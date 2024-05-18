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АВЕН "КОЛД КРЕМ" БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ З КОЛД КРЕМОМ ДЛЯ СУХОЇ ТА ДУЖЕ СУХОЇ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ 4 г - Дніпро (Дніпропетровськ) (50303) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (2)
293,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (1)
293,00 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (2)
236,09
Економія: -10,49 грн
225,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
232,68
Економія: -7,08 грн
225,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 152-А
Всього: упаковка (1)
237,83
Економія: -12,23 грн
225,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (2)
293,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 6
Всього: упаковка (1)
240,02
Економія: -14,42 грн
225,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 28
Всього: упаковка (1)
236,52
Економія: -10,92 грн
225,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 14-А
Всього: упаковка (1)
234,69
Економія: -9,09 грн
225,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
Всього: упаковка (4)
293,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
Всього: упаковка (1)
235,71
Економія: -10,11 грн
225,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хоткевича Гната, 1-В
Всього: упаковка (1)
293,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солов'яненка Анатолія, 16
Всього: упаковка (1)
236,99
Економія: -11,39 грн
225,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 4
Всього: упаковка (2)
293,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
Всього: упаковка (1)
241,14
Економія: -15,54 грн
225,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 4-А
Всього: упаковка (2)
293,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
Всього: упаковка (2)
235,89
Економія: -10,29 грн
225,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (1)
234,80
Економія: -9,20 грн
225,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Голосіївський, 58-А
Всього: упаковка (2)
293,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
Всього: упаковка (4)
293,00 грн