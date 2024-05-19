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STOP DEMODEX (СТОП ДЕМОДЕКС) ФІНІШ КОНТРОЛЬ ГЕЛЬ 30 мл - Львів (164741) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 75 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
129,83 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
159,03
Економія: -0,47 грн
158,56 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
190,19
Економія: -43,40 грн
146,79 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
173,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
136,68 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (2)
173,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
173,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
173,80 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
149,08
Економія: -13,41 грн
135,67 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
208,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
186,24
Економія: -44,23 грн
142,01 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
158,99
Економія: -20,47 грн
138,52 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
173,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
173,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
135,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
173,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
173,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
188,25
Економія: -52,71 грн
135,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
173,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
173,80 грн