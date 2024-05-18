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STOP DEMODEX (СТОП ДЕМОДЕКС) ФІНІШ КОНТРОЛЬ ГЕЛЬ 30 мл - Харків (164741) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 190 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
134,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
147,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
182,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
148,58
Економія: -6,64 грн
141,94 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (2)
166,76 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
165,75 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (2)
208,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (4)
165,95 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
208,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
147,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
157,15 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (2)
157,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
147,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
157,63 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
166,20 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (2)
161,99 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
147,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Університетська, 33
Всього: упаковка (1)
183,92 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
182,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (8)
157,26 грн