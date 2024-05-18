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STOP DEMODEX (СТОП ДЕМОДЕКС) ЛОСЬЙОН 150 мл - Харків (188951) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 313 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
97,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
77,38 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
104,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
94,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
116,51
Економія: -32,29 грн
84,22 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (3)
103,77 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
104,23 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
103,96 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (2)
118,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
104,26 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
118,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
98,73 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
116,35
Економія: -24,34 грн
92,01 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
98,45 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
103,48 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (5)
94,73 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: упаковка (1)
103,34 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (1)
104,22 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Університетська, 33
Всього: упаковка (1)
90,03 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (3)
103,59 грн