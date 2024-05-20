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pH5 Крем для рук 75 мл - Одеса (169566) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 40 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
221,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
293,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
221,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
208,94 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
279,27
Економія: -36,02 грн
243,25 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
274,70
Економія: -18,66 грн
256,04 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (1)
221,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (3)
254,56 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
306,83
Економія: -34,93 грн
271,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (1)
277,03
Економія: -25,69 грн
251,34 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 46
Всього: упаковка (1)
210,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
257,91 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (1)
265,46 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
257,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
Всього: упаковка (1)
221,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сегедська, 14
Всього: упаковка (1)
221,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
294,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
264,23 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 52
Всього: упаковка (1)
221,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/2
Всього: упаковка (1)
271,00
Економія: -18,61 грн
252,39 грн