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pH5 Крем для рук 75 мл - Київ (169566) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 144 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
234,44 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
265,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
234,44 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (4)
265,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
208,94 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (2)
251,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
265,46 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
266,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
238,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
308,85
Економія: -53,06 грн
255,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
269,51
Економія: -31,48 грн
238,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: упаковка (1)
234,44 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Хорива, 17
Всього: упаковка (1)
234,44 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: упаковка (1)
234,44 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (1)
304,10
Економія: -31,02 грн
273,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Золотоустівська, 44/22
Всього: упаковка (1)
248,60 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (1)
292,50
Економія: -71,02 грн
221,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
302,23
Економія: -18,90 грн
283,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
305,57
Економія: -43,04 грн
262,53 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Межигірська, 56
Всього: упаковка (2)
311,05
Економія: -56,14 грн
254,91 грн