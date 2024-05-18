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pH5 Крем для рук 75 мл - Харків (169566) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 60 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (5)
232,67 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
249,61
Економія: -28,33 грн
221,28 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
232,16 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
263,97 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
256,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
256,19 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
302,08
Економія: -40,72 грн
261,36 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (3)
283,46 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (3)
274,56 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (4)
265,12 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
255,59 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
256,06 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
256,23 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
252,01 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
306,07
Економія: -26,55 грн
279,52 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (3)
257,98 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (2)
281,72 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
255,94 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
251,96 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (2)
251,18 грн