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SENSI COMFORT SOFT ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ, ЩО ЗНІМАЄ ПОДРАЗНЕННЯ серії HIRUDO DERM SENSITIVE 50 мл - Київ (178325) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 387 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
161,97 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
165,35 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
151,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
133,07
Економія: -4,21 грн
128,86 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
140,06 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
166,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (2)
166,69
Економія: -35,14 грн
131,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (2)
178,70
Економія: -27,79 грн
150,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (2)
164,44
Економія: -10,50 грн
153,94 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (2)
174,41
Економія: -23,50 грн
150,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
174,00
Економія: -27,91 грн
146,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (2)
163,46
Економія: -25,95 грн
137,51 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (1)
147,65 грн
Віталюкс
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Київ, узвіз Кловський, 14/24
Всього: упаковка (1)
147,39 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (2)
162,44
Економія: -12,67 грн
149,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (2)
178,73
Економія: -41,75 грн
136,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (2)
175,30
Економія: -38,65 грн
136,65 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Саксаганського, 42
Всього: упаковка (1)
144,58 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (2)
180,32
Економія: -37,12 грн
143,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (3)
163,58
Економія: -26,93 грн
136,65 грн