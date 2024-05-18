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SENSI COMFORT SOFT ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ, ЩО ЗНІМАЄ ПОДРАЗНЕННЯ серії HIRUDO DERM SENSITIVE 50 мл - Харків (178325) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 204 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2)
174,93
Економія: -41,77 грн
133,16 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
141,61 грн
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
141,36 грн
Аптека низьких цін
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
163,61
Економія: -32,43 грн
131,18 грн
Перша аптека
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Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
141,61 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
141,52 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (4)
140,53 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
162,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
176,57
Економія: -27,73 грн
148,84 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
160,78 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
143,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
162,58 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (2)
144,58 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (4)
129,00
Економія: -3,88 грн
125,12 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
132,06 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (5)
131,85 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
132,34 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (2)
161,24 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пров. Мовчанівський, 12
Всього: упаковка (2)
160,63 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, просп. Гагаріна, 38
Всього: упаковка (1)
161,34 грн