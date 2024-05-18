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SENSI COMFORT SOFT ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ, ЩО ЗНІМАЄ ПОДРАЗНЕННЯ серії HIRUDO DERM SENSITIVE 50 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (178325) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 156 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1)
177,99
Економія: -34,09 грн
143,90 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
173,98
Економія: -30,08 грн
143,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (2)
166,41
Економія: -29,25 грн
137,16 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (2)
176,06
Економія: -32,00 грн
144,06 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (2)
140,37 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
157,87
Економія: -27,83 грн
130,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
174,25
Економія: -30,19 грн
144,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (3)
180,25
Економія: -36,19 грн
144,06 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
179,44
Економія: -30,42 грн
149,02 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (2)
161,66
Економія: -11,20 грн
150,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (2)
178,53
Економія: -28,07 грн
150,46 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
174,91
Економія: -23,66 грн
151,25 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
140,37 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Всього: упаковка (2)
162,11 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (2)
180,15
Економія: -31,13 грн
149,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (2)
176,04
Економія: -27,02 грн
149,02 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
Всього: упаковка (1)
162,55 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
181,38
Економія: -30,98 грн
150,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Всього: упаковка (1)
143,34 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (2)
175,08
Економія: -24,68 грн
150,40 грн