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AQUA INTENSIVE FORTE ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ із серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 50 мл - Київ (177691) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 168 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
163,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
137,95 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
137,90 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (4)
138,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
163,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
163,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
144,39 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
151,94 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
163,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
163,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
163,10 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Всього: упаковка (1)
198,20
Економія: -48,10 грн
150,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
163,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
163,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
163,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
163,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
163,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (1)
169,92 грн
Віталюкс
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Київ, узвіз Кловський, 14/24
Всього: упаковка (2)
157,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
163,10 грн